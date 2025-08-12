Хоккейная "Лада" расторгла контракт с Иваном Васиным

"Хоккейный клуб "Лада" расторг контракт с защитником Иваном Васиным по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского ХК.

"Благодарим хоккеиста за работу и желаем ему дальнейших успехов!" — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой в телеграм-канале клуба.

Напомним, двусторонний контракт на один сезон с Васиным был заключен в конце июня 2025 года. Таким образом, игрок провел в команде чуть меньше двух месяцев. О причинах расторжения контракта не сообщается.

Васин (26.03.1999, 184-88) — выпускник хоккейной школы петербургского "Динамо" и в системе клуба из Северной столицы в 2016 году стартовала его профессиональная карьера, хотя за несколько месяцев до этого он был выбран СКА в третьем раунде драфта КХЛ под общим номером 81.

В системе "бело-голубых" из Санкт-Петербурга защитник играл до октября 2023 года, а затем оказался в АКМ. В прошлом сезоне в составе тульской команды Иван принял участие в 30 матчах и заработал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+4".

Васин является трехкратным серебряным призером Всероссийского соревнования по хоккею/ВХЛ (2020, 2022 и 2024). В общей сложности в ВХЛ игрок обороны провел 231 матч и набрал 42 (5+37) балла за результативность при показателе полезности "+49".