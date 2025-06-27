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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал защитника Ивана Васина

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с защитником Иваном Васиным.

Васин (26.03.1999, 184-88) - выпускник хоккейной школы петербургского "Динамо" и в системе клуба из Северной столицы в 2016 году стартовала его профессиональная карьера, хотя за несколько месяцев до этого он был выбран СКА в третьем раунде драфта КХЛ под общим номером 81.

В системе "бело-голубых" из Санкт-Петербурга защитник играл до октября 2023 года, а затем оказался в АКМ. В прошлом сезоне в составе тульской команды Иван принял участие в 30 матчах и заработал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+4".

Отметим, что Васин является трехкратным серебряным призером Всероссийского соревнования по хоккею/ВХЛ (2020, 2022 и 2024).

В общей сложности в ВХЛ игрок обороны провел 231 матч и набрал 42 (5+37) балла за результативность при показателе полезности "+49".

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