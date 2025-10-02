"Ладья" на выезде обыграла "Спутник"

В среду, 1 октября, в Альметьевске тольяттинская "Ладья" провела матч со "Спутником", сообщает пресс-служба автозавдцев.

Первый период был удачным для "Ладьи". Матвей Умеренков и Марат Павлов забросили по шайбе. Во втором периоде хозяева не только сравняли счет, но и вырвались вперед — 3:2. В заключительном отрезке матча тольяттинцы поймали кураж и забросили три шайбы, причем делали это еще и в неравных составах — и в большинстве, и в меньшинстве! Сначала Владислав Гурьев сравнял цифры на табло, потом, играя "4 на 5" Егор Абрамов отличился, и "5 на 4" — Григорий Уланов.

Одержав уверенную победу в Альметьевске, "Ладья" переезжает в Нижнекамск, где 3 октября сыграет с "Реактором".