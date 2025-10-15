Самарские ветераны СВО и участники "Школы героев" привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею

В Дзержинске проходит второй круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе "Лига Героев". Честь Самарской области на профессиональном уровне отстаивает СХК "Лада", в состав которой входят игроки СХК "Лада-следж" и СХК "ЦСК ВВС-следж". Наши спортсмены со счетом 2:1 одержали верх над СХК "Мужество" (г. Москва).

"Второй этап — это квалификация, чтобы продолжить чемпионат уже в Высшей лиге. Наша задача — попасть в тройку. Руководство клуба поставило такую задачу, и команда готова к ее решению. Мы провели сборы, выполнили всю запланированную программу. Самоотдача на уровне!", — рассказал главный тренер СХК "Лада" Олег Ларин.

В числе самарских хоккеистов — участники губернаторской программы "Школа героев". Программа инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной — "Время героев", находит свое реальное воплощение в спортивных достижениях наших ветеранов — Дмитрия Худошина и Артема Логинова. Пройдя программу реабилитации и адаптации, они не только вернулись к активной жизни, но и стали одними из лидеров профессиональной следж-хоккейной команды.

Их спортивный путь в следж-хоккее начался в прошлом году, когда по инициативе Правительства Самарской области при поддержке фонда "Защитники Отечества" и региональной общественной организации "Возвращение" в нашем регионе, первом в России, были созданы сразу две команды из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах в Самаре и в Тольятти. Наставниками для первых следж-хоккеистов стали Владимир Шиханов и Александр Николаев. Железная дисциплина, невероятная воля к победе и жесткий режим тренировок быстро дали свои результаты. Команда начала побеждать на всероссийском уровне, завоевав медали в Туле, Ярославле, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Успехи ветеранов были отмечены на высшем уровне. В этом году проект "Вместе Победим" СРОО "Возвращение" получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволило укрепить материально-техническую базу и привлечь новых игроков. А этим летом руководство ХК "Лада" приняло решение о создании профессиональной следж-хоккейной команды, объединившей игроков "Лада-следж" и "ЦСК ВВС-следж" в один клуб — СХК "Лада". Возглавил команду наставник Олег Ларин. Этим летом клуб дебютировал в чемпионате России, а сейчас играет уже на втором этапе.

Таким образом, менее чем за два года проект по развитию следж-хоккея для ветеранов СВО вышел на профессиональный уровень. Для бойцов, вернувшихся с передовой, команда стала не просто спортивным коллективом, а настоящей семьей, где важны взаимоподдержка, дружеская атмосфера и совместное движение вперед.