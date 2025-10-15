16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" потерпела поражение от "Адмирала" - 1:6 Самарские ветераны СВО и участники "Школы героев" привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею ХК "Ладья" провел обмен игроками с "Академией Михайлова" "Ладья" на домашнем льду обыграла "Мамонтов Югры" ХК "Лада" обыграл "Сибирь"

Хоккей Спорт

Самарские ветераны СВО и участники "Школы героев" привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Дзержинске проходит второй круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе "Лига Героев". Честь Самарской области на профессиональном уровне отстаивает СХК "Лада", в состав которой входят игроки СХК "Лада-следж" и СХК "ЦСК ВВС-следж". Наши спортсмены со счетом 2:1 одержали верх над СХК "Мужество" (г. Москва).

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Самарской области

"Второй этап — это квалификация, чтобы продолжить чемпионат уже в Высшей лиге. Наша задача — попасть в тройку. Руководство клуба поставило такую задачу, и команда готова к ее решению. Мы провели сборы, выполнили всю запланированную программу. Самоотдача на уровне!", — рассказал главный тренер СХК "Лада" Олег Ларин.

В числе самарских хоккеистов — участники губернаторской программы "Школа героев". Программа инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной — "Время героев", находит свое реальное воплощение в спортивных достижениях наших ветеранов — Дмитрия Худошина и Артема Логинова. Пройдя программу реабилитации и адаптации, они не только вернулись к активной жизни, но и стали одними из лидеров профессиональной следж-хоккейной команды.

Их спортивный путь в следж-хоккее начался в прошлом году, когда по инициативе Правительства Самарской области при поддержке фонда "Защитники Отечества" и региональной общественной организации "Возвращение" в нашем регионе, первом в России, были созданы сразу две команды из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах в Самаре и в Тольятти. Наставниками для первых следж-хоккеистов стали Владимир Шиханов и Александр Николаев. Железная дисциплина, невероятная воля к победе и жесткий режим тренировок быстро дали свои результаты. Команда начала побеждать на всероссийском уровне, завоевав медали в Туле, Ярославле, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Успехи ветеранов были отмечены на высшем уровне. В этом году проект "Вместе Победим" СРОО "Возвращение" получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволило укрепить материально-техническую базу и привлечь новых игроков. А этим летом руководство ХК "Лада" приняло решение о создании профессиональной следж-хоккейной команды, объединившей игроков "Лада-следж" и "ЦСК ВВС-следж" в один клуб — СХК "Лада". Возглавил команду наставник Олег Ларин. Этим летом клуб дебютировал в чемпионате России, а сейчас играет уже на втором этапе.

Таким образом, менее чем за два года проект по развитию следж-хоккея для ветеранов СВО вышел на профессиональный уровень. Для бойцов, вернувшихся с передовой, команда стала не просто спортивным коллективом, а настоящей семьей, где важны взаимоподдержка, дружеская атмосфера и совместное движение вперед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2