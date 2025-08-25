16+
Экономика и бизнес

Авито: в Самаре новые смартфоны Huawei подешевели на 30%

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитики Авито изучили динамику цен на новые смартфоны в Самаре во II квартале 2025 года и сравнили их с предыдущим кварталом. Выяснилось, что за этот период заметнее всего подешевели смартфоны Huawei — на 30%. Также снизились цены на последние флагманы Apple и Samsung.

Во II квартале 2025 года на Авито в Самаре среди популярных брендов сильнее всех цена снизилась на смартфоны Huawei — они стали дешевле на 30%. В среднем они обходились пользователям в 31 000 рублей в новом состоянии. На втором месте — смартфоны Tecno. Цены на них снизились на 14%, в среднем они стоили 9 000 рублей в новом варианте. Топ-3 замыкает Xiaomi — новые смартфоны этого бренда стали дешевле на 6% и в среднем обходились пользователям в 21 000 рублей.

Apple и Samsung

Среди устройств Samsung наиболее заметное снижение в цене показала модель Galaxy S24 — она стала дешевле на 30% и стала стоить 46 000 рублей. Также на 30%, до 33 000 рублей подешевела Galaxy S23 и на 30%, до 51 000 рублей — Galaxy S24+.

Среди устройств Apple заметнее всего подешевели iPhone 14 Pro Max — на 30%, до 64 000 рублей. На 29% меньше стали стоить iPhone 13 — их во II квартале этого года покупали в среднем за 35 000 рублей в новом состоянии. На 26% снизилась цена на iPhone 15 — они в среднем обходились покупателям в 53 000 рублей.

Доступные флагманы

Цены упали в том числе и на последнюю линейку флагманов Apple и Samsung. Это связано с эффектом высокой базы I квартала, когда цены были выше из-за курса валют. Так, за квартал iPhone 16 Pro снизился на 16% и стал стоить в среднем 87 000 рублей. iPhone 16 потерял в цене 14% и стал обходиться в 64 000 рублей. А Samsung Galaxy S25 Ultra стал дешевле на 21% по сравнению с прошлым кварталом, его средняя цена составила 80 000 рублей. Модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 подешевели на 17% до 68 000 рублей и 19% до 60 000 рублей соответственно. Это также может быть связано с выходом нового Samsung Galaxy S25 Edge.

"Снижение цен на смартфоны популярных брендов связано сразу с несколькими факторами. Одна из ключевых причин — выход новых линеек гаджетов, после которых старые устройства закономерно теряют в цене. Кроме того, укрепление курса рубля способствует снижению стоимости гаджетов в закупке, что влияет на конечную стоимость для потребителя", — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

Все перечисленные модели можно заказать Авито Доставкой прямо на дом или в пункт выдачи заказов поблизости. На такие продажи распространяется функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при получении и отказаться от покупки, если он не устроит. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся на карту. Также покупателям доступна возможность оформить возврат товаров в срок от 7 до 14 дней с момента покупки.

