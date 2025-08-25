В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании небезопасной услуги зиплайна, что повлекло смерти двух людей. ЧП случилось в Кинеле.

Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях. Как рассказывали пользователи, девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, якобы во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку забрала "скорая". Организаторы, как утверждает очевидец, помощь не оказывали.

Сотрудники кинельского отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). По данным правоохранителей, все случилось 23 августа. По версии следствия, во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты и получили смертельные травмы. Как рассказали в Следственном комитете, девушка скончалась в тот же день в медицинском учреждении. Сейчас назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.