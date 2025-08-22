Мошенники выманили у безработной жительницы Тольятти 300 тыс. рублей

В Тольятти 45-летняя безработная местная жительница стала жертвой мошенника, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником социальной службы и убедил, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность. Доходы якобы нужно было задекларировать, чтобы не допустить спонсирования терроризма. А сохранить средства поможет "безопасный счет".

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.