Обхитрили мошенников: в Самаре полицейские предотвратили хищение 800 тыс. рублей у пенсионера

В Самаре пожилой мужчина мог лишиться более 800 000 рублей. Действия аферистов пресекли сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее 86-летнему самарцу за два дня позвонили свыше 50 раз. Неизвестные "доброжелатели" представлялись сотрудниками телекоммуникационной компании, представителями правоохранительных органов и юридической службы.
Телефонные звонки следовали один за другим. Сначала мужчине предложили пролонгировать договор по оказанию телефонной связи. Спустя время стали запугивать уголовной ответственностью, а в завершении убедили жителя Самары "задекларировать" имеющиеся у него сбережения.
В одном из телефонных разговоров, мошенники попросили мужчину для конспирации завернуть деньги в газету, затем в куртку, и все это положить в рюкзак. Житель Самары по инструкции передал рюкзак со сбережениями неизвестному мужчине на улице.
Пожилой человек узнал о том, что стал жертвой аферистов от сотрудников Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские остановили курьера, который добровольно выдал рюкзак с 834 тыс. рублей внутри. Мужчина пояснил, что не подозревал о совершении мошенничества в отношении пенсионера.
Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения. Мужчина выразил слова признательности полицейским за оперативное пресечение преступной деятельности аферистов и возвращение своих сбережений.
Сейчас в Самаре возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".
