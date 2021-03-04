РКЦ "Прогресс" взыскал 2 млрд руб. по контракту с уголовной историей

АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" добилось в суде взыскания с ООО "Спец Строй" 2 млрд руб. неустойки. Претензии были на 30,9 млрд руб. - в такую сумму истец оценил пени за несвоевременное выполнение обязательств по поставке чешского и итальянского оборудования.

Контракт № 51-11 2011 года, который лег в основу дела, предусматривал модернизацию производственной базы для серийного выпуска ракет-носителей "Союз-2". В его рамках РКЦ "Прогресс" должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок.

Договор поставки был подписан с ООО "Спец Строй", которое заключило контракт на поставку с ООО "Технокомплектлинии", но экс-начальник финансового управления РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина привела другого поставщика — фирму своего знакомого Бениомина Ракира ООО "СТК-Экспорт 2002".

В ходе выездных переговоров в Чехии и Италии, а затем на совещаниях в РКЦ в сделке появлялись новые участники и посредники, стоимость услуг которых возрастала. Проверка "Роскосмоса" позже установила, что часть сделок совершена в пользу итальянской компании-поставщика, а на других операциях заработали фирма Ракира и "Спец Строй". РКЦ "Прогресс" дважды платил за одни и те же комплектующие, покрывал транспортные расходы, растаможку и НДС, отдельно оплачивал входящее в пакет поставки гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования и так далее.

Эти события стали поводом для возбуждения уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемыми проходят Светлана Кирилина (дочь экс-гендиректора РКЦ Александра Кирилина, также являющегося фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ) и заместитель гендиректора предприятия Сергей Тюлевин.