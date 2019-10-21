Дело экс-главы РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина вернули в прокуратуру

Судья Кировского суда Илья Родомакин вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главы РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, летом 2016 г. проверка "Роскосмоса" выявила на самарском предприятии ряд нарушений и должностных преступлений. Под статью УК РФ попали несколько топ-менеджеров завода, включая бывшего гендиректора Александра Кирилина. В начале 2018 г. его отстранили от должности, а недавно Кирилину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере.

В версии следствия, топ-менеджер РКЦ совершил злоупотребление при покупке гидравлического вытяжного пресса фирмы Schuler SMG. Подрядчиком предприятия по закупке оборудования стала московская компания "Союзобщемашимпорт", аффилированная с бизнесменом Олегом Крюковым. Ему Кирилин предложил поучаствовать в закупках нового пресса, пообещав прибыль "более 10% от суммы контракта". Затем был проведен конкурс, который, как считает следствие, носил формальный характер.

Как следует из фабулы уголовного дела, действия Александра Кирилина позволили победить в конкурсе участнику, "не обладающему достаточными трудовыми ресурсами и необходимым техническим оснащением для поставки", что повлекло для РКЦ дополнительные расходы в связи с заключением отдельных дополнительных договоров и привлечением новых соисполнителей.

Как пишет "СО", на контракте с РКЦ "Прогресс" компания Крюкова заработала около 126 млн рублей. Еще более 745 тыс. руб. были, по версии следствия, неправомерно потрачены по указанию гендиректора на командировки сотрудников "Прогресса" в Германию. Проверяющие из "Роскосмоса" оценивали данную сделку как "экономически невыгодную".

В вину Кирилину вменили и выдачу компенсации другому подследственному — главному инженеру РКЦ Сергею Тюлевину. После отстранения от должности Тюлевин на основании приказов Кирилина получил несколькими перечислениями 3,562 млн рублей. Следствие считает, что Александр Кирилин совершил растрату в особо крупном размере, "цинично относясь к нормам российского законодательства о труде" и в нарушение Конвенции № 132 Международной организации труда, а также действуя против воли совета директоров "РКЦ "Прогресс".

По информации издания, дело Александра Кирилина передали на рассмотрение в суд Кировского района в последних числах августа 2019 года. Судья Илья Родомакин вернул его прокурору 7 октября, а информация о нем на сайте суда стала недоступной и скрытой от посторонних.

По странному совпадению год назад Родомакин уже рассматривал дело дочери Александра Кирилина, экс-руководителя управления финансов и ВЭД РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной и бывшего главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ). Спустя несколько месяцев после поступления в суд дело вернулось прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения нарушений.

Вопросы к дочери гендиректора и главному инженеру РКЦ возникли по итогам реализации госконтракта о поставке обрабатывающих центров производства компаний Pietro Carnaghi (Италия) и Tos Kurim (Чехия). Оборудование необходимо было приобрести для реконструкции цеха № 2113, корпуса 20а РКЦ "Прогресс" в целях реализации проекта "Союз-2". Договор поставки был подписан с ООО "Спец Строй" — давним поставщиком РКЦ — на срок 60 месяцев. Цена работ должна была составить 2,918 млрд руб. и включала покупку карусельного центра модели V220FL стоимостью 3,552 млн евро и станочного центра модели Tos Kurim Q80 стоимостью 2,26 млн евро. "Спец Строй" заключил договор поставки с ООО "Технокомплектлинии", но Кирилина буквально продавила другого поставщика — фирму своего хорошего знакомого Бениомина Ракира ООО "СТК-Экспорт 2002". В ходе выездных переговоров в Чехии и Италии, по месту нахождения поставщиков оборудования, а затем на совещаниях на РКЦ в сделке появлялись новые участники и посредники, стоимость услуг которых возрастала. Проверка "Роскосмоса" позже установила, что часть сделок была совершена в пользу итальянской компании-поставщика, а на других операциях заработала фирма Ракира и "Спец Строй". РКЦ "Прогресс" дважды платил за одни и те же комплектующие, покрывал транспортные расходы, растаможку и НДС, отдельно оплачивал входящее в пакет поставки гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования и так далее. Общую сумму ущерба от действий Кирилиной и Тюлевина следствие оценило почти в 850 млн рублей.

В данном деле, как уточняет "СО", судья Илья Родомакин усомнился в детализации расходов на командировки делегации РКЦ в Брно и Милан — в деле есть приказ о командировках, но нет финансовых документов, подтверждающих оплату расходов (около 559 тыс. руб.). По всем остальным суммам ущерба, прописанным в эпизоде злоупотребления полномочиями, у суда вопросов нет.

Что же касается денег, необоснованно потраченных на покупку оборудования, то суд решил, что невозможно установить, из чего конкретно складывается инкриминируемая фигурантам сумма в 147,052 млн рублей. Органы предварительного следствия ограничились только перечислением ряда заключенных договоров и указанием различных сумм, в том числе в евро (без соответствующего их эквивалента в рублях).

Также судья предложил следствию конкретизировать, в чем выражается "возникновение в результате действий подсудимых "угроз снижения глобальной экономической конкурентоспособности Российской Федерации в космической и смежных отраслях, а также национальной безопасности и реализации конституционных прав граждан". Так как отсутствие этих фактов исключает возможность суда дать оценку наличию либо отсутствию таких последствий.

Кроме того, судья счел, что обвинение, предъявленное Кирилиной и Тюлевину, якобы "не конкретизировано", что "препятствует определению точных пределов судебного разбирательства и ущемляет гарантированное обвиняемым право знать, в чем они конкретно обвиняются". "Объем фактических действий подсудимых, совершенных, по утверждению органов предварительного следствия, в качестве соисполнителей в составе группы лиц по предварительному сговору, по-разному описан в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых, то есть в обвинении Тюлевина указаны не все действия, совершенные Кирилиной в составе группы лиц по предварительному сговору и изложенные в обвинении Кирилиной, а в обвинении Кирилиной, соответственно, указаны не все действия, совершенные Тюлевиным в составе группы лиц по предварительному сговору и изложенные в обвинении Тюлевина", — приводит издание вывод Ильи Родомакина.

Также, в версии суда, квалификация действий фигурантов по ст. 285.1 УК РФ якобы не соответствует диспозиции данной статьи, а представитель потерпевшего допрашивался по делу как свидетель, что является противоречием.

В дополнение ко всему судья указал на нарушение порядка предъявления обвинения. Это нарушение суд увязал со статусом спецсубъекта, которым обладает депутат Кировского райсовета Самары Сергей Тюлевин постановление о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого подписано руководителем областного СУ СК, как это требует закон, а повторное такое постановление подписал обычный следователь.

В результате судья Родомакин сделал вывод о том, что "перечисленные нарушения требований УПК РФ, недостатки и противоречия в постановлениях о привлечении Тюлевина С. В. и Кирилиной С. А. в качестве обвиняемых и, соответственно, в обвинительном заключении по делу — нарушают право на защиту обвиняемых, препятствуют суду в рассмотрении дела и не могут быть устранены в судебном заседании, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору Самарской области для устранения препятствий к его рассмотрению судом".

Защита Кирилиной и Тюлевина выступала против возвращения дела прокурору, настаивая на оправдании своих подзащитных. Гособвинитель, напротив, требовал продолжить рассмотрение дела без возвращения его прокурору. Дискуссии продолжались в ходе двух апелляционных и одного кассационного пересмотра, но в июле 2019 г. решение судьи Родомакина все-таки вступило в силу.

Эксперты "СО" считают достаточно странным такое совпадение в делах отца и дочери Кирилиных. По мнению управляющего партнера адвокатского бюро Legal Lab Валерия Лапицкого, "суды не любят возвращать уголовные дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, как, собственно, не любят этого и сами прокуроры, так как получают минус в статистический отчет. Поэтому, если один и тот же судья вернул сразу два связанных между собой уголовных дела прокурору, это выглядит странно". А коллега Лапицкого, управляющий партнер АБ "Карпов, Тараборин и партнеры" Дмитрий Тараборин, исключает элемент спонтанности в действиях судьи Родомакина. "Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ может значительно затянуть процесс и дать стороне защиты необходимую передышку либо и вовсе похоронить дело как не имеющее процессуальных перспектив. Углядеть некую заинтересованность конкретного судьи в данном случае может лишь обыватель, незнакомый с реальным положением дел. В действительности все подобные решения заранее согласовываются с кураторами из последующих инстанций и не являются спонтанными проявлениями независимости конкретных судей", — заявил "СО" Тараборин.

Осведомленный источник в правоохранительных органах говорит, что, несмотря на позицию суда, представители СК и ФСБ намерены исправить все указанные Родомакиным нарушения и довести оба дела РКЦ "Прогресс" до приговора. Позицию судьи Родомакина источник проанализировать затруднился, хотя, по его версии, судья намерен вскоре уйти в отпуск, а затем — в отставку. "Возможно, дело Кирилиных стало для него своеобразным "золотым парашютом", — предполагает источник. Кроме того, тактику затягивания громкого дела силовики считают способом либо довести процесс до сроков истечения давности либо же попыткой подвести фигурантов под амнистию, которую, скорее всего, объявят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть к маю 2020 года.

Впрочем, силовики неофициально заявляют, что "после того как судья вернул дело дочери Кирилина на доследование, следствие снова направило его на ознакомление и в ближайшее время опять запустит его в суд".