Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" отрицает вину

Во вторник, 10 сентября, Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина.

Традиционно процесс начался с оглашения обвинительного заключения. Следствие вменяет Кирилину два преступления.

Первое связано с контрактами на закупку пресса — его начали подыскивать еще в 2010 году, нашли подходящий в Германии, но напрямую закупать у производителя не стали. Вместо этого, по версии правоохранительных органов, Кирилин привлек фирму-посредника —

ООО "Союзобщемашимпорт", с директором которой давно дружил. В итоге завод значительно переплатил за запчасть, да еще и вынужден был за свой счет обучить сотрудников в Германии работе с аппаратом, хотя обучение должен был организовать подрядчик. Ущерб от этой сделки следствие оценило в сумму, превысившую 126 млн рублей.

Второе преступление связано с выплатой компенсации за фактически не отгулянный отпуск. Ее предприятие перевело на счета бывшего первого заместителя гендиректора "Прогресса" Сергея Тюлевина, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями и на основании решения суда отстранили от работы. Силовики выяснили, что по просьбе Тюлевина распоряжение выплатить ему деньги отдал именно Александр Кирилин. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 3,5 млн рублей.

Подсудимый не признал вину ни по одному из вмененных преступлений. На следующем заседании суд планирует приступить к допросу свидетелей.