Начался судебный процесс по делу экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина

В четверг, 29 августа, в Кировском районном суде Самары под председательством судьи Ильи Родомакина состоялось предварительное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора ОАО "РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") и ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Напомним, по версии следствия, Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически невыгодный для "РКЦ "Прогресс" договор о закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости (более 125 млн рублей). Кроме того, он якобы инициировал командировки сотрудников "ЦСКБ-Прогресс" в Германию, во время которых были потратчены дополнительные деньги - более 745 тыс. рублей. В итоге "РКЦ "Прогресс" был причинен ущерб более 126 млн рублей.

А в 2017 г. подозреваемый, предположительно, похитил вверенное имущество - более 3,5 млн рублей.

Как 29 августа пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, в конце предварительного заседания вынесено постановление о начале судебного процесса. Уже назначена дата первого заседания. Мера пресечения у Александра Кирилина остается прежней - подписка о невыезде.