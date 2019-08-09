Уголовное дело Александра Кирилина отправили в суд

Самарские следователи закончили расследование уголовного дела бывшего гендиректора ОАО "РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") и ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически не выгодный для "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей. Кроме того, он якобы инициировал командировки сотрудников "ЦСКБ-Прогресс" в Германию, во время которых были потрачены дополнительные деньги — более 745 тыс. рублей. В итоге "РКЦ "Прогресс" был причинен ущерб более 126 млн рублей.

А в 2017 г. подозреваемый, используя свои полномочия, совершил хищение вверенного имущества на сумму более 3,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары для рассмотрения.