На Авито появился полноэкранный баннер на главной странице

Теперь рекламодатели этой торговой интернетплощадки могут размещать рекламу на главную страницу сервиса — она будет видна каждому посетителю.

Баннер появляется на первых экранах сайта и мобильного приложения сразу после открытия и отображается на любых устройствах. Благодаря этому новинка становится наиболее выделяющимся форматом для широкой аудитории платформы, насчитывающей десятки миллионов пользователей ежемесячно.

Полноформатный баннер охватывает почти весь экран устройства и позволяет компаниям презентовать свои предложения, расширять аудиторию и выявлять новых покупателей среди обширной базы ежемесячных пользователей (более 72 млн человек). Бизнес имеет возможность перенаправлять заинтересованных пользователей как на собственный сайт, так и непосредственно в профиль компании на площадке Авито.

Благодаря размещению рекламы именно на главном экране Авито и высокой степени её визуальной заметности, бренды получают максимальный доступ к вниманию своей целевой аудитории. Этот инструмент особо эффективен в период проведения масштабных осенних распродаж и специальных предложений, когда рынок насыщен конкурентными акциями множества компаний.

Широкий набор таргетингов и ML-модели Авито позволяют показывать рекламу максимально точно. Например, посетителю сайта, который недавно просматривал объявления о продаже квартир, будут демонстрироваться рекламные блоки от строительных компаний, предлагающих подходящие варианты жилья. Подобные сегменты пользователей интересны и другим категориям рекламодателей: банкам, желающим продвигать финансовые инструменты среди обеспеченной аудитории, телекоммуникационным компаниям, рекламирующим домашний интернет, и прочим бизнесам. Когда человек ищет жилье по программе семейной ипотеки либо услуги частного преподавателя для ребенка, платформа сможет дополнительно предложить ему товары для малышей или просторный автомобиль.

"Привлекать пользователей становится сложнее с каждым годом: уровень их внимания снижается, а проблема дефицита рекламного инвентаря до сих пор стоит довольно остро. В этих условиях растет спрос со стороны брендов на крупные и охватные форматы рекламы.

Авито, как один из ключевых игроков в сегменте ретейл-медиа, понимает этот запрос. В ответ на него мы объединили возможности самой посещаемой страницы площадки с рекламными технологиями и запустили новый формат баннера. За счет высокой видимости он обеспечивает наших партнеров самой ценной валютой в диджитале — вниманием потенциальных клиентов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Теперь можно запускать рекламные кампании в обновлённом формате с оплатой по принципу CPM — компания оплачивает каждый раз, когда её объявления просмотрят тысячу пользователей, а технологии Авито оптимизируют размещение рекламы таким образом, чтобы охватить максимальное количество людей в пределах установленного бюджета.

Сейчас начать работу с новой формой размещения объявлений возможно двумя путями: обратившись к персональному менеджеру либо подав заявку прямо на официальном сайте Авито Рекламы.