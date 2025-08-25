С 26 августа ул. Вилоновскую в Самаре закроют для транспорта

Во вторник, 26 августа, с 6:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Вилоновской на пересечении с ул. Чапаевской.
На данном участке будет производиться реконструкции тепловых коммуникаций. Ограничение будет действовать до 5:00 4 сентября.
"Обращаем внимание автомобилистов на то, что в указанный период движение по ул. Чапаевской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской, будет двусторонним", — сообщает городской департамент транспорта.
Пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать, что автобусы №№ 24, 91 будут следовать по скорректированной трассе.
Напомним также, что продолжается действие ограничения движения по ул. Чапаевской, от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
