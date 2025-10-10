16+
Общество

С начала 2025 г. в Самаре отловили более 3300 бродячих псов

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С начала 2025 года в Самаре, с учетом обращений жителей и организаций, с улиц было отловлено и обследовано свыше 3300 бездомных собак. На эти цели в городской казне предусмотрено около 60 млн рублей, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Отловленных бродячих собак помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. После 30-дневного карантина неагрессивные животные, согласно требованиям федерального закона "Об ответственном отношении к животным", возвращаются в прежнюю среду обитания с присвоением идентификационного номерного знака в виде бирки на ухе.

"В среднем ежедневно по заявкам самарцев отлавливаем от 15 и более животных, — отметил заместитель директора ООО "Добрые люди" Александр Масленников. — В соответствии с законодательством можем повторно по обращениям граждан отлавливать уже чипированных ранее животных. Важно их вновь осматривать, обследовать на наличие паразитов, вакцинировать, если срок действия вакцины истек. Это мы можем отследить по информации на бирке".

Если у отловленного животного имеется хозяин и от него поступил сигнал о розыске, то потерявшегося питомца владелец может забрать из пункта временного содержания ООО "Добрые люди", находящегося по адресу: п. Козелки, 72. При себе рекомендуется иметь ветеринарный паспорт либо фотографию питомца. При отсутствии этих данных для сверки будет предложено назвать приметы собаки или кошки.

Если в черте города вы увидели взрослую бездомную собаку без бирки на ухе, сообщить о месте ее обитания можно в ООО "Добрые люди" по телефону "горячей линии" организации: 8 (987) 907-04-84. Также заявку на отлов бездомных животных в Самаре можно оставить через департамент городского хозяйства и экологии по телефону 8 (846) 266-56-17 или на сайте. Заявка подается в электронном виде по установленной форме.

