В выходные назначаются дополнительные теплоходы из Самары в Ширяево

В выходные, 11 и 12 октября, назначаются рейсы из Самары до Ширяево. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Ежедневно суда отправляются в 8:30 из Самары до Зольного, с заходом в Ширяево. И в 15:00 из Зольного (16:10 - Ширяево).
В субботу, 11 октября, рейс назначен на 9:00. Из Ширяево теплоход отправится в 16:40.
В воскресенье, 12 октября, теплоход отправится с "Поляны им. Фрунзе", обратно до 16:40 и проследует до остановки "Речной вокзал "Самара".
