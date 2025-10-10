В выходные назначаются дополнительные теплоходы из Самары в Ширяево

В выходные, 11 и 12 октября, назначаются рейсы из Самары до Ширяево. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Ежедневно суда отправляются в 8:30 из Самары до Зольного, с заходом в Ширяево. И в 15:00 из Зольного (16:10 - Ширяево).

В субботу, 11 октября, рейс назначен на 9:00. Из Ширяево теплоход отправится в 16:40.

В воскресенье, 12 октября, теплоход отправится с "Поляны им. Фрунзе", обратно до 16:40 и проследует до остановки "Речной вокзал "Самара".