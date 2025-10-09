"Норовирус": в Роспотребнадзоре рассказали подробности о заболевших в поезде детях

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что случилось с детьми, которых госпитализировали в Самаре, высадив из поезда Тында - Кисловодск.
"В четверг, 9 октября, управление Роспотребнадзора получило информацию о признаках острой кишечной инфекции у детей, следовавших поездом "Тында—Кисловодск". Был организован медицинский осмотр, 16 детей госпитализированы в детскую инфекционную больницу", - рассказали в управлении.
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что у заболевших - норовирус.
"В настоящее время они находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние — удовлетворительное", - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Напомним, о госпитализации несовершеннолетних пассажиров стало известно накануне. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.
Последние комментарии
