"Норовирус": в Роспотребнадзоре рассказали подробности о заболевших в поезде детях

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что случилось с детьми, которых госпитализировали в Самаре, высадив из поезда Тында - Кисловодск.

"В четверг, 9 октября, управление Роспотребнадзора получило информацию о признаках острой кишечной инфекции у детей, следовавших поездом "Тында—Кисловодск". Был организован медицинский осмотр, 16 детей госпитализированы в детскую инфекционную больницу", - рассказали в управлении.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что у заболевших - норовирус.

"В настоящее время они находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние — удовлетворительное", - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, о госпитализации несовершеннолетних пассажиров стало известно накануне. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.