Детей из поезда Тында - Кисловодск госпитализировали в Самаре

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению об ухудшении самочувствия детей в пассажирском поезде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В среду, 8 октября, в пассажирском поезде Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Заболевших госпитализировали в Самаре.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжского транспортного прокурора", - отмечается в сообщении.