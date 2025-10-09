16+
Общество

Выпускник "Школы героев" помогает другим ветеранам СВО осваивать новую профессию в рамках проекта "Возрождение"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стартовал социальный проект "Возрождение", направленный на профессиональную и творческую реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей. Инициатором выступил ветеран СВО, старший мичман Краснознаменного Северного флота Евгений Радаев, который на собственном примере доказал, что военный опыт может оказаться полезен для успешной гражданской карьеры.

Фото: "Волжская коммуна"

В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии. Под руководством Евгения Радаева, еще недавно командовавшего взводом на передовой, они приступили к созданию своих первых изделий.

"Эта работа учит усидчивости и терпению, она обладает терапевтическим эффектом, — отмечает Евгений Радаев. — Это помогает отвлечься от тяжелых мыслей, даёт возможность переключиться и найти новую точку опоры в мирной жизни".

Первые мастер-классы герой проводил в самарском филиале Госфонда "Защитники Отечества". Вскоре планируется открытие учебного центра в Самаре. Социально важный проект станет возможностью для ветеранов СВО, которые получили тяжелые травмы, освоить востребованное ремесло и получить возможность достойно зарабатывать.

В реализации проекта "Возрождение" ветерану во многом помогли навыки, полученные в рамках обучения в "Школе героев". Программа реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

