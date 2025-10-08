В Самарской области запущен второй поток программы "Наставничество": в числе кураторов — выпускник "Школы героев"

Дан старт обучению участников второго потока масштабной программы "Наставничество", реализуемой министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в партнерстве с АНОО ДПО "Таволга". Программа направлена на внедрение эффективной системы проектного наставничества, которая станет важным инструментом адаптации молодых специалистов и удержания ценных кадров на предприятиях региона.

На торжественном открытии врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов отметил результаты первого потока.

"Первый поток программы "Наставничество" многократно превзошел наши ожидания, — подчеркнул Сергей Курсов. — Мы рассчитывали на качественную образовательную программу, а получили мощный, комплексный проект личностного роста, который оказал положительное влияние как на наставников, так и на наставляемых. Уверен, что во втором потоке нам удастся не только повторить, но и превзойти эти достижения".

В основе программы лежит внедрение системы проектного наставничества, призванной стать эффективным механизмом адаптации молодых специалистов и удержания талантливых кадров на предприятиях Самарской области. Первый поток программы, объединивший представителей здравоохранения, промышленности, HR-сообщества и предприятий региона, завершился успешной защитой 14 социально значимых проектов, продемонстрировав потенциал наставничества в решении актуальных задач региона.

Интерес к программе "Наставничество" продолжает расти. На второй поток было подано более 100 заявок. Среди участников — представители социальной сферы, здравоохранения и промышленности. Особую активность проявляют представители структур Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

"Мы видим в программе "Наставничество" эффективный инструмент для развития наших сотрудников и повышения их вовлеченности в решение задач компании и региона", — отметил Михаил Кондрашкин, первый заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги.

Среди представителей ОАО "РЖД" есть и выпускник первого потока программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев") Сергей Глухов, что подчеркивает преемственность и связь различных образовательных инициатив.

"Когда мы учились на первом потоке "Школы героев", нам давали знания в области госуправления, — рассказал Сергей Глухов. — Мы разбирали, как вообще работают органы государственной власти. У каждого был свой наставник, который смог поделиться опытом управления, особенностями развития Самарской области. Хотелось бы в программе "Наставничество" в свою очередь поделиться теми компетенциями, которые я получил во время обучения по программе "Школа героев".

Первая встреча участников второго потока прошла в формате знакомства и мозгового штурма, что позволило представителям разных отраслей сформировать единую команду. Для облегчения выбора идей проектов, которые будут разрабатываться в наставнических парах, в пленарной дискуссии выступили представители "Опоры России", Куйбышевской железной дороги и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, рассказав об актуальных вопросах и возможностях для развития региона.

Для того чтобы проекты, разработанные в рамках программы, имели реальную ценность для Самарской области, была проведена масштабная подготовительная работа. Проанализирована программа социально-экономического развития области до 2029 года, а также организован круглый стол с ключевыми работодателями, чтобы выявить их приоритетные потребности.

Впереди у участников программы "Наставничество" — долгий и насыщенный путь погружения в технологии наставничества и реализации собственных проектов, направленных на развитие Самарской области.