Во всемирный день почты воспитанники школы-интерната познакомились с работой почтовиков на фронте

Во всемирный день почты, 9 октября, волонтеры Почты России провели интерактивный квиз для воспитанников школы-интерната № 5 города Тольятти. В Год защитника Отечества школьники прикоснулись к истории полевой почты и к настоящим письмам, написанным на фронте.

Для почтовиков этот день — не просто профессиональный праздник, но и возможность напомнить о своей миссии — помогать людям и объединять поколения. По всей стране сотрудники Почты России проводят социальные и образовательные акции. В Самарской области волонтеры посвятили этот день встрече с детьми, чтобы рассказать о героизме фронтовых почтальонов и передать память о подвиге связистов военных лет. Тематический квиз они провели в школе-интернате № 5 города Тольятти.

Участники игры узнали, зачем солдатские письма складывали треугольником и почему почтальоны считались бойцами без оружия. Подростки попробовали себя в роли цензоров и сотрудников почты, сложили собственные "фронтовые треугольники" и прочитали тексты настоящих писем тех лет.

Особое внимание организаторы уделили истории куйбышевской почты — в годы войны она выполняла стратегическую задачу по сортировке секретной корреспонденции для Ставки Верховного Главнокомандования. Именно через Куйбышев (ныне Самара) проходили потоки военных сообщений, а местная радиостанция зачитывала письма с фронта в эфире, поддерживая дух бойцов и их семей.

"Во всемирный день почты мы особенно остро чувствуем связь времен, — рассказала лидер волонтерского движения УФПС Самарской области Ксения Фрик. — Для нас важно не только помнить героизм фронтовых почтальонов, но и передавать это знание, что особенно актуально в Год защитника Отечества, которым объявлен 2025 год в России. С помощью таких акций дети знакомятся с историей и осознают, что связь между людьми, даже в тяжелейших условиях, — это сила, которая помогает выстоять".

Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября — в дату основания Всемирного почтового союза. Этот день напоминает о миссии почты как важнейшего средства связи между людьми и народами, объединяющего страны и поколения.