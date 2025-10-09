16+
Общество

Во всемирный день почты воспитанники школы-интерната познакомились с работой почтовиков на фронте

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Во всемирный день почты, 9 октября, волонтеры Почты России провели интерактивный квиз для воспитанников школы-интерната № 5 города Тольятти. В Год защитника Отечества школьники прикоснулись к истории полевой почты и к настоящим письмам, написанным на фронте.

Фото: УФПС Самарской области

Для почтовиков этот день — не просто профессиональный праздник, но и возможность напомнить о своей миссии — помогать людям и объединять поколения. По всей стране сотрудники Почты России проводят социальные и образовательные акции. В Самарской области волонтеры посвятили этот день встрече с детьми, чтобы рассказать о героизме фронтовых почтальонов и передать память о подвиге связистов военных лет. Тематический квиз они провели в школе-интернате № 5 города Тольятти.

Участники игры узнали, зачем солдатские письма складывали треугольником и почему почтальоны считались бойцами без оружия. Подростки попробовали себя в роли цензоров и сотрудников почты, сложили собственные "фронтовые треугольники" и прочитали тексты настоящих писем тех лет.

Особое внимание организаторы уделили истории куйбышевской почты — в годы войны она выполняла стратегическую задачу по сортировке секретной корреспонденции для Ставки Верховного Главнокомандования. Именно через Куйбышев (ныне Самара) проходили потоки военных сообщений, а местная радиостанция зачитывала письма с фронта в эфире, поддерживая дух бойцов и их семей.

"Во всемирный день почты мы особенно остро чувствуем связь времен, — рассказала лидер волонтерского движения УФПС Самарской области Ксения Фрик. — Для нас важно не только помнить героизм фронтовых почтальонов, но и передавать это знание, что особенно актуально в Год защитника Отечества, которым объявлен 2025 год в России. С помощью таких акций дети знакомятся с историей и осознают, что связь между людьми, даже в тяжелейших условиях, — это сила, которая помогает выстоять".

Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября — в дату основания Всемирного почтового союза. Этот день напоминает о миссии почты как важнейшего средства связи между людьми и народами, объединяющего страны и поколения.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в сельской местности, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

