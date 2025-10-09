На ул. Коммунистической в Самаре временно ограничили движение

В Самаре в течение недели — с 06:00 9 октября до 06:00 16 октября — будет действовать ограничение движения транспорта по улице Коммунистической, в границах улиц Дачной и Клинической. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
"Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической", - отмечается в сообщении.
Автомобилистов просят заблаговременно планировать объездные пути, а внимание пассажиров общественного транспорта обращают на изменение трасс следования автобусов маршрута № 37 и троллейбусов маршрутов №№ 12, 17 и 20 в указанный период.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.