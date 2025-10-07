Жителям Самарской области предлагают выбрать эффективные меры для снижения аварийности на дорогах

Во вторник, 7 октября, стартовал опрос общественного мнения об эффективных мерах для снижения аварийности на дорогах Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области", которое рассказывает о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Пользователям соцсети предлагается выбрать из представленных вариантов ответов самые эффективные меры безопасности дорожного движения, например, установку светофоров или устройство камер видеонаблюдения, или предложить свой вариант. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области 2025 г. охватили порядка 230 км дорог. Задача нацпроекта — не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.

Поэтому помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог на территории пяти населенных пунктов выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дороги оснащают средствами безопасности дорожного движения — пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками и современной разметкой.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения на школьных маршрутах.

Опрос о мерах по безопасности дорожного движения будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 31 декабря.