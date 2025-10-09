Минэнерго России и общество "Знание" запускают масштабный просветительский проект "Россия — энергетическая держава" для школьников

В рамках проекта эксперты и региональные профильные специалисты сферы энергетики проведут для учащихся 7-11 классов по всей стране специально разработанную мастер-лекцию, которая познакомит их с основными достижениями и перспективами развития топливно-энергетического комплекса России, а также с военными и трудовыми подвигами работников ТЭК.

Мероприятия пройдут в несколько этапов. С 1 по 14 октября при поддержке общества "Знание" министерство энергетики России совместно с региональными правительствами проведет мастер-лекции и встречи школьников с теми, кто отвечает за развитие ТЭК в стране. Затем, 16 октября, состоятся мастер-лекции и профориентационные уроки "Россия комфортная: энергетика". Главная цель этой масштабной инициативы — сформировать у школьников живой интерес к профессиям в сфере энергетики.

Сценарий мастер-лекции, разработанный Обществом "Знание" и минэнерго, представляет собой 40-минутную интерактивную программу. Ее цель — не только просветить, но и вдохновить молодое поколение, показав энергетику как основу экономики и ключ к технологическому будущему. Школьники узнают о роли министерства энергетики, крупнейшем международном форуме "Российская энергетическая неделя", увидят, как устроена Единая энергосистема страны.

Особое внимание в лекции уделяется истории и успехам всех отраслей ТЭК: от нефтегазовой и угольной промышленности до тепловой, гидро- и атомной энергетики. Отдельные блоки посвящены возобновляемым источникам энергии и перспективам водородной энергетики, где Россия уже реализует пилотные проекты.

Также в лекции речь идет об энергетической справедливости —доступности энергетических ресурсов и современных технологий для всех стран мира, и о том, какую роль в ее достижении играет международное объединение БРИКС.

Ознакомившись с материалом, подготовленным минэнерго и обществом "Знание", школьники получат представление о достижениях отечественного топливно-энергетического комплекса, узнают о том, что Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана, второе — по добыче газа, третье — по добыче нефти, а ее энергосистема входит в пятерку крупнейших по установленной мощности и потреблению.

Для закрепления материала в программу включена интерактивная викторина, которая в игровой форме проверяет усвоенные знания.