В логопарке под Самарой археологи нашли захоронения возрастом 3,5 тысячи лет

На территории логистического парка "Преображенка-2" в Волжском районе археологи обнаружили захоронения возрастом около 3,5 тысячи лет. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор Вячеслав Федорищев.
Археологи Агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области обследуя ранее известные курганы, нашли захоронение статусного представителя срубной культурно-исторической общности (поздний бронзовый век). Вместе с ним был обнаружен погребальный инвентарь: бронзовые ножи и каменное орудие. В других погребениях найдены бронзовые подвески и браслет, костяные шилья и глиняные сосуды.
Также было обнаружено сарматское захоронение (ранний железный век).
"Представьте: около 3500 лет назад, в то время как в Древнем Египте возводили пирамиды, здесь, на волжских землях, уже кипела жизнь, процветала своя культура. Все найденные предметы говорят о высоком уровне развития ремесел и бронзолитейного дела у населения", - написал губернатор.
