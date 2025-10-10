К понедельнику Самарскую область накроют дожди

В Приволжском УГМС сообщили о погоде на ближайшие дни в Самарской области. По данным синоптиков, к 13 октября в регион придут дожди.
В пятницу, 10 октября, в Самаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +17…+19 °C.
В субботу, 11 числа, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +13…+18 °C.
12 октября в Самарской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, днем небольшой дожди, температура воздуха +9…+14 °C.
В понедельник, 13 октября, по прогнозам облачная погода, дождь. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +7…+12 °C.
