Тольяттинца обвиняют в кредитных мошенничествах на 7,2 млн рублей Мебельщика из Самары будут судить за обман 20 клиентов В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне Тольяттинец ограбил на автобусной остановке пенсионерку, прихватив ее рюкзак с 600 тыс. рублей В Сызранском районе менеджер магазина незаконно оформил 11 сим-карт на незнакомца

Преступления Происшествия

Мебельщика из Самары будут судить за обман 20 клиентов

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре отправилось в суд уголовное дело предпринимателя, которого обвиняют в серии мошенничеств, от которых пострадали 20 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 36-летний мужчина, ранее занимавшийся обслуживанием кондиционеров, в ноябре 2023 г. решил начать замерять и изготавливать мебель. Он предлагал свои услуги по заниженной стоимости на разных платформах в интернете. К откликнувшимся клиентам выезжал замерщик, затем заключали договор и люди переводили и отдавали наличными предоплату. Как выяснилось, клиенты не изучали подробно отзывы о фирме и не обращали внимания на то, что организация не имела офисов в регионе.

Объем заказов рос, и в какой-то момент бизнесмен перестал справляться с изготовлением в срок. При этом он продолжал принимать заказы, чтобы направить их на оплату предыдущих обязательств. Эта схема оказалась неэффективной. В итоге предприниматель просто перестал отвечать клиентам. В результате пострадали 20 человек из Самары и Тольятти, ущерб составил более 1,6 млн рублей.

В итоге подозреваемый, которого ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, признал вину.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

