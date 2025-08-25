Мебельщика из Самары будут судить за обман 20 клиентов

В Самаре отправилось в суд уголовное дело предпринимателя, которого обвиняют в серии мошенничеств, от которых пострадали 20 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 36-летний мужчина, ранее занимавшийся обслуживанием кондиционеров, в ноябре 2023 г. решил начать замерять и изготавливать мебель. Он предлагал свои услуги по заниженной стоимости на разных платформах в интернете. К откликнувшимся клиентам выезжал замерщик, затем заключали договор и люди переводили и отдавали наличными предоплату. Как выяснилось, клиенты не изучали подробно отзывы о фирме и не обращали внимания на то, что организация не имела офисов в регионе.
Объем заказов рос, и в какой-то момент бизнесмен перестал справляться с изготовлением в срок. При этом он продолжал принимать заказы, чтобы направить их на оплату предыдущих обязательств. Эта схема оказалась неэффективной. В итоге предприниматель просто перестал отвечать клиентам. В результате пострадали 20 человек из Самары и Тольятти, ущерб составил более 1,6 млн рублей.
В итоге подозреваемый, которого ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, признал вину.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы