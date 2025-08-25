Тольяттинца обвиняют в кредитных мошенничествах на 7,2 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 26-летнему местному жителю. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
По версии следствия, тольяттинец подыскивал знакомых, на которых оформлял банковские карты и забирал себе. Затем в мобильном приложении банка он оформлял кредиты на владельцев карт. Полученные деньги он делил с другим участником "схемы". Злоумышленники оформили на девять человек кредиты на общую сумму более 7,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд. В отношении второго участника преступной группы уголовное дело выделили в отдельное производство.
