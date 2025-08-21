Жительница Чапаевска лишилась 400 тыс. руб., попавшись на уловку телефонных мошенников

В Чапаевске полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества с использованием мессенджера, сообщает ГУ МВД по Самарской о
В одной из социальных сетей 61-летней женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Та сообщила, что проходит проверка по факту экстремистской деятельности и позже с ней свяжется "сотрудник безопасности".
На следующий день, женщине позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности. Он убедил пенсионера, что для защиты от мошенников необходимо снять деньги со вклада и перевести их на "безопасный счет".
Доверчивая женщина сняла с депозита 400 тыс. руб. и по указанию злоумышленника направилась к банкомату. Там она ввела полученный от "безопасника" пароль и перевела все деньги на неизвестный счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы