Александр Кирилин не смогу отсудить у РКЦ "Прогресс" компенсацию за увольнение

Промышленный райсуд Самары отказал в выплате компенсаций бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, уволенному после возбуждения уголовного дела, пишет kommersant.ru.



По данным издания, в исковом заявлении Кирилин указал, что при увольнении ему не были выплачены компенсация в размере трех ежемесячных заработков, предусмотренная трудовым договором, а также доплата за секретность и другие выплаты — всего более 3,6 млн рублей.

В иске также отмечалось, что в трудовом договоре и Трудовом кодексе РФ ничего не говорится о наличии информации о возможной причастности работника к противоправным действиям, из-за которой отменяются причитающиеся ему выплаты.

Напомним, в феврале 2018 г. Самарский райсуд отстранил Александра Кирилина от должности по ходатайству СУ СК по Самарской области, где расследовалось дело в его отношении по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс" В пятницу, 16 февраля, Самарский районный суд Самары отстранил генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина от занимаемой должности на время предварительного расследования, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. РКЦ "Прогресс" перевел "Союзобщемашимпорту" 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору эта компания затратила лишь 9,79 млн евро.

Поводом для увольнения также послужили недостатки в работе выявленные комиссией "Роскосмоса". В результате совет директоров АО "РКЦ "Прогресс" принял решение не выплачивать компенсации "в связи с наличием информации о причастности" господина Кирилина к "противоправным действиям".

Промышленные районный суд пришел к выводу, что у работодателя в данном случае не было необходимости в получении судебного акта о признании истца виновным в совершении преступления, поскольку у него и так "имелись достаточные достоверные данные о неоднократных нарушениях Кирилиным своих должностных прав и обязанностей", в результате которых предприятию и Российской Федерации причинен значительный материальный ущерб.

При этом суд удовлетворил лишь требования истца об исправлении ряда неточностей в приказе об увольнении и трудовой книжке господина Кирилина.



