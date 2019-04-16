Облсуд согласился с возвращением дела Тюлевина и Кирилиной прокурору

В понедельник, 15 апреля, в Самарском облсуде были рассмотрены апелляционные жалобы и протест на решение федерального судьи Ильи Родомакина о возврате прокурору уголовного дела главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника финансового управления того же предприятия Светланы Кирилиной.

Напомним, решение о возврате дела было принято 20 февраля. Причиной судья назвал невозможность самостоятельно устранить обстоятельства, препятствующие вынесению законного приговора.

Напомним, Кирилину и Тюлевина обвиняют в нецелевом расходовании государственных средств в особо крупном размере, а также в том, что командировка в Италию группы сотрудников завода была незаконно оплачена предприятием.

По мнению адвокатов, возвращая дело прокурору, судья таким образом ушел от необходимости выносить оправдательный приговор и вернул дело для проведения дополнительного расследования.

Суд начал рассмотрение дела о многомиллионных растратах в РКЦ "Прогресс" Во вторник, 30 октября, суд Кировского района Самары начал рассмотрение уголовного дела первого заместителя гендиректора - главного инженера ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов и ВЭД АО "РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной.

"Еще перед началом процесса мы просили ровно о том же - вернуть дело в прокуратуру, но в Кировском суде нам отказали, - заявила суду адвокат Виктория Самарина. - Теперь, когда все недоработки обвинения стали явными, суд указал на них и отправил на исправления, что недопустимо, так как нарушает принцип равноправия сторон в судебном процессе".

Прокурор также был против возврата дела - по его мнению, для вынесения приговора материалов в деле достаточно.

В результате федеральный судья Алексей Копытин оставил постановление Кировского райсуда в силе, отказав в удовлетворении требований и защиты, и обвинения.

По словам адвоката Анатолия Мотина, после ознакомления с мотивировочной частью этого решения, будет решен вопрос его обжалования в кассационном порядке.