"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпиона России "Краснодар".
Счет в матче гости открыли на 3 минуте встречи с передачи Эдуарда Сперцяна отличился Перрен — 0:1. На 13 минуте после просмотра VAR главный арбитр встречи Егор Егоров усмотрел фол Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне и назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый удар Эдуард Сперцян реализовал — 0:2. На 42 минуте с передачи Перрена отличился Кордоба — 0:3. На 78 минуте вышедший на замену Батчи с передачи Эдуарда Сперцяна довел счет до 0:4.
На 86 минуте Кордоба оформил дубль — 0:5. На последней минуте основного времени с передачи Эдуарда Сперцяна с углового Никита Кривцов установил окончательный счет в матче — 0:6.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра третьего тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 27 августа, в 17:15.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.