"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпиона России "Краснодар".

Счет в матче гости открыли на 3 минуте встречи с передачи Эдуарда Сперцяна отличился Перрен — 0:1. На 13 минуте после просмотра VAR главный арбитр встречи Егор Егоров усмотрел фол Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар Эдуард Сперцян реализовал — 0:2. На 42 минуте с передачи Перрена отличился Кордоба — 0:3. На 78 минуте вышедший на замену Батчи с передачи Эдуарда Сперцяна довел счет до 0:4.

На 86 минуте Кордоба оформил дубль — 0:5. На последней минуте основного времени с передачи Эдуарда Сперцяна с углового Никита Кривцов установил окончательный счет в матче — 0:6.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра третьего тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 27 августа, в 17:15.