Департамент градостроительства Самары лишили полномочий по КРТ

В Самаре стартовала процедура передачи полномочий в градостроительной сфере на региональный уровень. Эта работа проводится в рамках реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым.

Мэрия Самары приняла постановление, которое лишает департамент градостроительства полномочий по принятию решений о проведении торгов на комплексное развитие территорий (КРТ). Они перейдут на уровень областного правительства. Вероятнее всего, эти полномочия получит новое министерство градостроительной политики или минстрой.

Областное правительство в целом полностью возьмет на себя регулирование программы комплексного развития территорий (КРТ). Она предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов.

За время работы по КРТ депстрой заключил соглашения по 7 из 18 выбранных площадок. Однако с некоторыми проектами КРТ возникли проблемы. В частности, жители подали иски в суд с требованием отменить решения властей о КРТ кварталов в границах ул. Белорусской и Флотской (застройщик — "Фарн-Строй") и ул. Победы, Краснодонской, Свободы, пр. Кирова (ООО "Технический заказчик "Паритет"). В первом случае причиной стали опасения по поводу вырубки леса, возникновения транспортного и коммунального коллапса, во втором — занижение выкупной стоимости квартир.

В интервью Волга Ньюс председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов заявил, что в нынешнем виде программа не предусматривает комплексного подхода. При этом застройщики отмечают отсутствие прозрачных условий для работы. Сейчас программа КРТ полностью приостановлена в части новых площадок.

Также в рамках градостроительной реформы на региональный уровень перейдут такие важные полномочия, как выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, принятие решений о подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, подготовка и утверждение единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования, предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства.