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Назначен главный архитектор Самарской области

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый министр строительства Самарской области Александр Фомин приступил к исполнению обязанностей. Он уже произвел первые кадровые решения.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Судя по данным сайта минстроя, Анна Урусова лишилась должности заместителя министра. Она занимала ее с 2019 года, когда ведомство возглавлял Николай Чудаев. Связывала их совместная работа в ГК "Древо" - застройщике Южного города.

После скандалов с арестами Николая Плаксина и Михаила Асеева, отставки Алексея Веселова с поста министра строительства Анна Урусова заняла эту должность в статусе "временно исполняющей обязанности". В середине января ее заменил выходец из администрации Геленджика Андрей Грачев. А 22 января губернатор Вячеслав Федорищев заявил о назначении на пост главы минстроя девелопера из Москвы Александра Фомина.

Новый министр назначил Андрея Грачева своим первым заместителем - главным архитектором Самарской области. Эта должность была вакантна с 2021 года - после увольнения Анатолия Баранникова. После семи лет работы на этом посту архитектор попал в эпицентр скандала. Александр Хинштейн, который тогда был депутатом Госдумы от Самарской области, заявил об аффилированности Баранникова крупному застройщику. Это в итоге и привело к его увольнению.

Как долго Андрей Грачев будет главным архитектором Самарской области, пока неизвестно. Изначально губернатор анонсировал его назначение на должность главы нового министерства градостроительной политики. Однако формирование этого ведомства займет время. Зарегистрировать министерство должны до 15 февраля, собрать штат - до 1 апреля.

В администрации Геленджика Андрей Грачев занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Он курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.

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