Губернатор назначил министра строительства Самарской области

Министерство строительства Самарской области обрело нового руководителя. Пост занял Александр Фомин. Губернатор Вячеслав Федорищев представил его на оперативном совещании правительства в среду, 22 января.

"Александр Станиславович имеет большой опыт работы в строительной сфере, опыт управления проектами. Уверен, знания и компетенция помогут ему развивать очень сложную, непростую и жизненно важную работу", — сказал глава региона.

За последние годы в Самарской области сменилось несколько министров строительства. Причем двое из них стали фигурантами уголовных дел. Николая Плаксина уже судят за превышение полномочий и подлог. Михаила Асеева обвинили в превышении полномочий.

Врио министра строительства были Алексей Веселов, Анна Урусова и Андрей Грачев. Последнего назначал Вячеслав Федорищев с дальнейшим переводом на пост главы нового министерства градостроительной политики.

Новый министр строительства имеет большой опыт в девелопменте. Он родом из Саратова, но уже давно живет и работает в Москве. До 2017 г. Александр Фомин занимал руководящие должности в различных строительных и девелоперских компаниях полного цикла, где занимался операционным управлением и организацией строительного производства. У него есть опыт управления инжиниринговой компанией и генподрядными организациями. Также он возглавлял службу технического заказчика группы компаний "Трансстройинвест".

В 2020 г. Фомин основал в Москве собственную строительную компанию Private Development. Также он выступает сооснователем сообщества предпринимателей "Сеть лидеров", которое позиционируется как объединение представителей власти и бизнеса, помогающее "наладить эффективный диалог и донести до чиновников реальные потребности предпринимателей".

СМИ сообщали о принадлежности Александра Фомина к ЛДПР, которую в Самарской области возглавляет депутат Госдумы от этой партии, создатель "Корпорации Кошелев" Владимир Кошелев.

Проходила информация, что в регионе Фомин работал с ноября 2024 года — в статусе советника врио министра строительства. Он изучал специфику строительного комплекса Самарской области, знакомился с коллективом минстроя и участниками рынка.