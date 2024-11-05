Самарский минстрой может возглавить саратовец Александр Фомин

Девелопер из Москвы, уроженец Саратова Александр Фомин может возглавить министерство строительства Самарской области, пишет oboz.info.

По информации издания, у регионально врио министра строительства Анны Урусовой появился советник — 38-летний Александр Фомин. Сейчас он входит в курс дела, изучает специфику строительного комплекса Самарской области, знакомится с коллективом минстроя и участниками рынка.

Источники предполагают, что должность советника для Александра Фомина — это лишь промежуточная позиция на пути к креслу министра строительства.

Фомин — уроженец Саратова, но уже давно живет и работает в Москве. В 2007 г. окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель" (направление "Мосты и транспортные тоннели"), а в этом году поступил в Высшую школу экономики. Наличие у Фомина профильного образования можно считать конкурентным преимуществом перед другими соискателями.

В девелопменте его опыт насчитывает более 15 лет. До 2017 г. Александр Фомин занимал руководящие должности в различных строительных и девелоперских компаниях полного цикла, где занимался операционным управлением и организацией строительного производства. Кроме того, у Фомина есть опыт управления инжиниринговой компанией и генподрядными организациями, а также он возглавлял службу технического заказчика группы компаний "Трансстройинвест".

В 2020 г. Фомин основал в Москве собственную строительную компанию Private Development. Сейчас он значится в ней управляющим партнером, отвечает за операционное управление компании, взаимодействие с корпоративными клиентами и реализацию ключевых проектов.

Кроме того, Фомин выступает сооснователем сообщества предпринимателей "Сеть лидеров", которое позиционируется как объединение представителей власти и бизнеса, помогающее "наладить эффективный диалог и донести до чиновников реальные потребности предпринимателей".

К тому же немаловажен факт принадлежности Александра Фомина к ЛДПР, которую в Самарской области возглавляет депутат Госдумы от этой партии, создатель "Корпорации Кошелев" Владимир Кошелев. Как пишет "Самарское обозрение", "сильные игроки рынка стараются на ключевые посты ставить своих выдвиженцев". А Владимир Кошелев — один из наиболее влиятельных застройщиков последних лет, а ныне — еще и первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы.