Дело экс-главы минстроя Михаила Асеева планируют направить в суд в январе

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Уголовное дело бывшего врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева могут передать в суд в январе 2025 года. Об этом сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.