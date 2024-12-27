Дело экс-главы минстроя Михаила Асеева планируют направить в суд в январе

Уголовное дело бывшего врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева могут передать в суд в январе 2025 года. Об этом сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.
Асеева обвиняют по пунктам "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Ранее сообщалось, что расследование связано с расходованием средств на проектирование станции метро "Самарская". На момент предполагаемого преступления Михаил Асеев возглавлял управление капитального строительства (УКС).
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?