Минстрой Самарской области возглавил Андрей Грачев

С 14 января на должность врио министра строительства Самарской области назначен Андрей Грачев. Эту информацию подтвердили в департаменте информполитики региона.
Напомним, в начале декабря 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев представлял Андрея Грачева как будущего министра градостроительной политики.
Ранее Андрей Грачев работал в администрации Геленджика - занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Он курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.
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