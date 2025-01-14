Минстрой Самарской области возглавил Андрей Грачев

С 14 января на должность врио министра строительства Самарской области назначен Андрей Грачев. Эту информацию подтвердили в департаменте информполитики региона.

Напомним, в начале декабря 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев представлял Андрея Грачева как будущего министра градостроительной политики.

Ранее Андрей Грачев работал в администрации Геленджика - занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Он курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.