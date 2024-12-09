Министерство градостроительной политики Самарской области возглавит чиновник из Геленджика

Формирование министерства градостроительной политики Самарской области вышло на финишную прямую. Для него уже подобрали руководителя. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Министерство нормативно практически сформировано. Хочу представить нашего нового коллегу Грачева Андрея Андреевича, который на этой неделе будет назначен министром градостроительной политики", — сказал глава региона.

По его словам, у нового министра будет много задач. В первую очередь — это правильная организация взаимодействия с муниципалитетами, градостроительная политика крупнейших городов, а также координация вопросов предоставления земельных участков многодетным семьям.

Ранее Андрей Грачев работал в администрации Геленджика. Он занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.