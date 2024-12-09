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Облправительство Власть и политика

Министерство градостроительной политики Самарской области возглавит чиновник из Геленджика

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Формирование министерства градостроительной политики Самарской области вышло на финишную прямую. Для него уже подобрали руководителя. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: администрация города-курорта Геленджик

"Министерство нормативно практически сформировано. Хочу представить нашего нового коллегу Грачева Андрея Андреевича, который на этой неделе будет назначен министром градостроительной политики", — сказал глава региона.

По его словам, у нового министра будет много задач. В первую очередь — это правильная организация взаимодействия с муниципалитетами, градостроительная политика крупнейших городов, а также координация вопросов предоставления земельных участков многодетным семьям.

Ранее Андрей Грачев работал в администрации Геленджика. Он занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки. 

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