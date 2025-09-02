В Самарской области появится Региональный координационный центр (РКЦ). Указ о его создании опубликован на сайте облправительства и подписан губернатором.
РКЦ создадут, чтобы обеспечить "оперативные и согласованные действия органов государственной власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона, органов государственных внебюджетных фондов, органов МСУ муниципальных образований Самарской области, подведомственных им учреждений, а также организаций, осуществляющих деятельность на территории региона, при разрешении региональных инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач органов государственной власти Самарской области".
В положении о РКЦ отмечается, что стратегическое управление и общее руководство деятельностью центра осуществляет губернатор, а руководителем является министр цифрового развития и связи Самарской области.
Функционировать РКЦ будет на базе ситуационного центра губернатора. В качестве основных задач перечислены:
- обеспечение немедленного реагирования и оперативное разрешение региональных инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), требующих координации деятельности органов и организаций;
- выработка предложений по механизмам реализации приоритетных задач, направленных на решение инцидентов и минимизацию рисков их дальнейшего возникновения;
- содействие управлению реализацией приоритетных задач в форме выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия органов и организаций и т. д.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?