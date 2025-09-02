В Самарской области появится Региональный координационный центр (РКЦ). Указ о его создании опубликован на сайте облправительства и подписан губернатором.

РКЦ создадут, чтобы обеспечить "оперативные и согласованные действия органов государственной власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона, органов государственных внебюджетных фондов, органов МСУ муниципальных образований Самарской области, подведомственных им учреждений, а также организаций, осуществляющих деятельность на территории региона, при разрешении региональных инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач органов государственной власти Самарской области".

В положении о РКЦ отмечается, что стратегическое управление и общее руководство деятельностью центра осуществляет губернатор, а руководителем является министр цифрового развития и связи Самарской области.

Функционировать РКЦ будет на базе ситуационного центра губернатора. В качестве основных задач перечислены: