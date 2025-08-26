16+
Облправительство Власть и политика

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства Самарской области

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Официальный канал правительства Самарской области появился в национальном мессенджере Мах.

Здесь будут доступны официальная информация, главные новости о жизни региона, актуальные события, афиши культурных и спортивных событий.

Как отмечают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, MAX обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.

Ранее о запуске фициального канала в российском мессенджере MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!" — пригласил жителей региона Вячеслав Федорищев на своих страницах в соцсетях.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, в тестовом режиме работают информационные каналы. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения 

