Министерство градостроительной политики Самарской области начнет работать в 2025 году

На создание министерства градостроительной политики Самарской области потребуется несколько месяцев. Ожидается, что организационные и юридические процедуры продлятся до конца апреля 2025 года. Такие сроки обозначены в проекте постановления губернатора.

Согласно документу, новое министерство будет заниматься формированием и реализацией в Самарской области единой градостроительной политики. В том числе ведомство будет осуществлять полномочия муниципалитетов, недавно переданные на региональный уровень. Министерство строительства Самарской области при этом продолжит работать как отдельное ведомство.

Согласно дорожной карте, министра градостроительной политики планируется назначить до конца января. Само ведомство собираются зарегистрировать до 15 февраля, собрать штат — до 1 апреля.

Инициатором создания министерства стал губернатор Вячеслав Федорищев. Он уже озвучил имя главы ведомства.