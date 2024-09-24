Алексей Веселов покинул пост врио министра строительства Самарской области

В Самарской области вновь сменилось руководство министерства строительства. Алексей Веселов покинул пост врио главы ведомства. По информации источника Волга Ньюс, он уволился из министерства.

На сайте минстроя указано, что сейчас обязанности врио министра исполняет Анна Урусова.

Алексею Веселову 45 лет. Он родом из Сергиевского района. Работал в ООО КБ "Солидарность", ОАО "Самараэнерго", администрациях Советского района Самары и Сергиевского района. С 2013 по 2022 г. был главой Сергиевского района, затем стал министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

В ноябре 2023 г. Алексея Веселова назначили первым заместителем главы Самары. Однако уже через несколько месяцев он возглавил минстрой с приставкой врио.

Предыдущие руководители минстроя стали фигурантами уголовных дел. Николая Плаксина обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта "Культура". Михаила Асеева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро "Самарская".