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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров представил членам правительства нового руководителя минлесхоза региона

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров представил нового министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Алексея Веселова, который с 2013 года возглавлял Сергиевский район.

18 февраля Дмитрий Азаров во время личной встречи с Алексеем Веселовым предложил ему занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Сегодня новый руководитель ведомства приступил к исполнению обязанностей и был представлен областному кабинету министров.

"Алексей Александрович не один год отработал в должности главы Сергиевского района. И отработал успешно, эффективно. Неоднократно практики, которые были наработаны в Сергиевском районе, масштабировались по другим муниципалитетам Самарской области, — сказал Дмитрий Азаров. — Алексей Александрович показал себя умелым организатором, подготовленным управленцем и человеком, который находится на постоянной связи с жителями района. А теперь он будет на постоянной связи с жителями всей области по вопросам компетенции своего министерства. Хочу пожелать ему успехов в новой должности, проявить себя в работе в сфере защиты окружающей среды во имя и во благо нашей родной земли и каждого ее жителя".

Александр Ларионов, который возглавлял министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 2012 года, покинул должность по собственному желанию. В конце прошлого года Александр Ларионов, которому в апреле исполнится 65 лет, был избран на пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил бывшего главу минлеса за многолетнюю работу в правительстве региона и пожелал дальнейших успехов: "Александр Иванович как человек деятельный, авторитетный с первых дней взялся за работу на новом месте в полном объеме. Мы останемся в самом тесном взаимодействии".

Дмитрий Азаров обратился к органам исполнительной власти и муниципалитетам активнее сотрудничать с профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания, поставив задачу в ближайшее время провести встречу с Александром Ларионовым по вопросу взаимодействия.

Председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников поблагодарил главу региона за внимание к профсоюзному движению: "Александр Иванович — человек опытный, и безусловно Ваша поддержка дорогого стоит. Нам вместе предстоит важная и серьезная работа, у нас большие задачи, которые мы сможем решить только вместе".

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