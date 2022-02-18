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Алексей Веселов займет пост министра лесного хозяйства Самарской области

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи предложил главе Сергиевского района Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

"Вы на протяжении не одного года успешно справлялись со своими обязанностями на посту главы муниципального образования, заслужено пользуясь уважением и доверием жителей Сергиевского района. Неоднократно отмечал вашу активную позицию по реализации национальных проектов, программы "Комплексное развитие сельских территорий". Видно, что всегда все делалось по-хозяйски: вместе с людьми сначала выявлялась проблематика, заранее готовилась проектная документация, на основании обращений граждан четко понимали и выстраивали перспективу развития района", — оценил работу Алексея Веселова Дмитрий Азаров.

Напомним, Алексей Веселов возглавлял Сергиевский район с 2013 года. "Развитие района — это командная работа, которая отмечалась и мной, и Правительством региона, что и привело к такому предложению поработать уже на региональном уровне, решая целый ряд важных задач для всех территорий области. Связь с Сергиевским районом, уверен, утрачивать не будете", — отметил губернатор и предложил Алексею Веселову занять пост министра.

"Спасибо за доверие. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы его оправдать", — ответил Алексей Веселов.

Уже со следующей недели он приступит к работе в должности министра лесного хозяйства региона.

"Уверен, ваш опыт пригодится в правительстве Самарской области", — подчеркнул губернатор.

В свою очередь, Александр Ларионов, который возглавлял минлесхоз региона с 2012 г., займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Глава региона поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметил, что он успешно решал задачи, стоящие перед отраслью, и пожелал успехов на новом месте.

Гид потребителя

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