Алексей Веселов займет пост министра лесного хозяйства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи предложил главе Сергиевского района Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.
"Вы на протяжении не одного года успешно справлялись со своими обязанностями на посту главы муниципального образования, заслужено пользуясь уважением и доверием жителей Сергиевского района. Неоднократно отмечал вашу активную позицию по реализации национальных проектов, программы "Комплексное развитие сельских территорий". Видно, что всегда все делалось по-хозяйски: вместе с людьми сначала выявлялась проблематика, заранее готовилась проектная документация, на основании обращений граждан четко понимали и выстраивали перспективу развития района", — оценил работу Алексея Веселова Дмитрий Азаров.
Напомним, Алексей Веселов возглавлял Сергиевский район с 2013 года. "Развитие района — это командная работа, которая отмечалась и мной, и Правительством региона, что и привело к такому предложению поработать уже на региональном уровне, решая целый ряд важных задач для всех территорий области. Связь с Сергиевским районом, уверен, утрачивать не будете", — отметил губернатор и предложил Алексею Веселову занять пост министра.
"Спасибо за доверие. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы его оправдать", — ответил Алексей Веселов.
Уже со следующей недели он приступит к работе в должности министра лесного хозяйства региона.
"Уверен, ваш опыт пригодится в правительстве Самарской области", — подчеркнул губернатор.
В свою очередь, Александр Ларионов, который возглавлял минлесхоз региона с 2012 г., займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Глава региона поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметил, что он успешно решал задачи, стоящие перед отраслью, и пожелал успехов на новом месте.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.