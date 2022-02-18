Покинувший минлесхоз Александр Ларионов возглавит профсоюз госслужащих

Александр Ларионов, с 2012 г. возглавлявший министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, будет руководить Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Такая информация была озвучена на встрече экс-министра с губернатором Дмитрием Азаровым.

"Заявление ваше получено. Мы заранее проговорили о вашем желании все-таки сменить направление деятельности. С учётом вашего опыта, авторитета, конечно, я хочу вас поздравить с избранием на должность руководителя профсоюзной организации госслужащих. Предстоит большой объем работы — общественной, организационной, по защите интересов всех членов профсоюза: здесь вопросы повышения производительности труда, повышения эффективности. Целый комплекс вопросов, которые предстоит решать. Я вас поддерживаю в этих намерениях", — отметил губернатор.

"Хочу искренне вас поблагодарить за многолетний труд как в должности главы муниципалитета, так и в должности министра. Многое сделано, но, уверен, многое ещё предстоит сделать. Сотрудничество наше, безусловно, продолжим уже в новом вашем статусе", — добавил глава региона.

К новым обязанностям Александр Ларионов приступит со следующей недели.

"Я хочу от всей души поблагодарить вас за доверие, которое вы мне оказали в 2018 году, назначив на должность министра лесного хозяйства. На протяжении этих четырех лет я ощущал вашу поддержку, в том числе, и всей отрасли. Нам очень легко работать с Губернатором, который сам на этой работе трудился. Я очень благодарен вам, — ответил Александр Ларионов. — Я рад, что остаюсь в обойме, и продолжу работать на благо Самарской области".

Глава региона отметил достижения Александра Ларионова по решению важных отраслевых задач и пожелал успехов на новом месте.

"Роль профсоюзов государственных и муниципальных служащих — очень большая. Все те задачи, которые мы решаем в рамках деятельности исполнительных органов власти, в том числе по реализации нацпроектов, они вполне уместны, если будут обсуждаться в рамках деятельности профсоюза, определяться самые эффективные практики. Я думаю, если мы и этот аспект дополним в деятельности общественной организации, от этого только выиграют все и, в первую очередь, жители Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Будем работать над этим. Весь опыт, все силы я приложу во благо Самарской области. Готов и дальше работать в вашей команде", — ответил Александр Ларионов.

Напомним, пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области займёт глава Сергиевского района Алексей Веселов.