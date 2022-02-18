Покинувший минлесхоз Александр Ларионов возглавит профсоюз госслужащих

Александр Ларионов, с 2012 г. возглавлявший министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, будет руководить Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Такая информация была озвучена на встрече экс-министра с губернатором Дмитрием Азаровым.
"Заявление ваше получено. Мы заранее проговорили о вашем желании все-таки сменить направление деятельности. С учётом вашего опыта, авторитета, конечно, я хочу вас поздравить с избранием на должность руководителя профсоюзной организации госслужащих. Предстоит большой объем работы — общественной, организационной, по защите интересов всех членов профсоюза: здесь вопросы повышения производительности труда, повышения эффективности. Целый комплекс вопросов, которые предстоит решать. Я вас поддерживаю в этих намерениях", — отметил губернатор.
"Хочу искренне вас поблагодарить за многолетний труд как в должности главы муниципалитета, так и в должности министра. Многое сделано, но, уверен, многое ещё предстоит сделать. Сотрудничество наше, безусловно, продолжим уже в новом вашем статусе", — добавил глава региона.
К новым обязанностям Александр Ларионов приступит со следующей недели.
"Я хочу от всей души поблагодарить вас за доверие, которое вы мне оказали в 2018 году, назначив на должность министра лесного хозяйства. На протяжении этих четырех лет я ощущал вашу поддержку, в том числе, и всей отрасли. Нам очень легко работать с Губернатором, который сам на этой работе трудился. Я очень благодарен вам, — ответил Александр Ларионов. — Я рад, что остаюсь в обойме, и продолжу работать на благо Самарской области".
Глава региона отметил достижения Александра Ларионова по решению важных отраслевых задач и пожелал успехов на новом месте.
"Роль профсоюзов государственных и муниципальных служащих — очень большая. Все те задачи, которые мы решаем в рамках деятельности исполнительных органов власти, в том числе по реализации нацпроектов, они вполне уместны, если будут обсуждаться в рамках деятельности профсоюза, определяться самые эффективные практики. Я думаю, если мы и этот аспект дополним в деятельности общественной организации, от этого только выиграют все и, в первую очередь, жители Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Будем работать над этим. Весь опыт, все силы я приложу во благо Самарской области. Готов и дальше работать в вашей команде", — ответил Александр Ларионов.
Напомним, пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области займёт глава Сергиевского района Алексей Веселов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.