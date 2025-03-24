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Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию по строительству завода в Алексеевке

КИНЕЛЬ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области обсуждают в соцсетях строительство завода по переработке вторичного алюминия в пос. Алексеевка (входит в г.о. Кинель). Высказывались, в том числе версии, что он уже работает. Глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что та не соответствует действительности.

"Заявляю, что эта информация не соответствует действительности. Многократно озвучивал свою личную позицию и позицию администрации по этому поводу, но считаю нужным еще раз повторить. В настоящее время никаких решений не принято, строительство не ведется. Пока не будет положительного заключения Главгосэкспертизы, говорить о чем-либо рано. Экспертизу проводит федеральная структура, муниципалитет подобных полномочий не имеет. И мнение жителей будет обязательно учтено при изучении проекта и вынесении решения", — отметил он.

Также Вячеслав Тимошенко добавил, что всегда готов встретиться с жителями и ответить на все волнующие вопросы.

"Напомню, что необходимо доверять только проверенной официальной информации, не слухам и домыслам. Я всегда выступаю за конструктивный диалог во благо нашего городского округа и его жителей", — заключил он.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что ООО "Рециклинг-Инновации-Технологии" ("Реинтех") планирует построить в пос. Алексеевка, входящем в г.о. Кинель, завод по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов. Информацию тогда подтвердили в компании "РУСАЛ", которая будет одним из крупных покупателей продукции самарского завода.

В сентябре местные жители, а также владельцы дач и жилых домов в населенном пункте выступили против появления завода по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов.

Гид потребителя

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