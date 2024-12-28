В Самарскую область позовут застройщиков из других регионов

Рынок строительства жилья ждут серьезные потрясения из-за высоких ставок по ипотеке. Ожидается снижение ввода качественных объектов. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.

"Но самое главное, что мы с вами разобрались и нашли возможности для того, чтобы пересмотреть подходы в градостроительной политике. Приняли решение о том, что полномочия будут областными для обеспечения безупречной чистоты, гигиены и качественного подхода к этому виду деятельности", — сказал глава региона.

Губернатор Самарской области запретил "человейники" Обеспечение граждан качественным жильем — одна из приоритетных задач региональных органов власти. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.

По его словам, уже с 1 января члены регионального правительства начнут доносить до местных застройщиков новые правила работы, которые направлены на создание социальной инфраструктуры, качественного жилья, приоритета доступности в ущерб личной выгоде.

"Вот по таким принципам мы пригласим в регион всех девелоперов страны, откроем для них двери и будем ждать, что вместе с местными застройщиками, они будут строить качественное жилье, когда это позволит экономика. Но пока экономика не позволяет, мы правила так переделываем, чтобы всем было удобно: и комфортно людям покупать доступное качественное жилье, и застройщикам строить", — отметил Вячеслав Федорищев.