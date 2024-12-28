В Самарскую область позовут застройщиков из других регионов

Рынок строительства жилья ждут серьезные потрясения из-за высоких ставок по ипотеке. Ожидается снижение ввода качественных объектов. Об этом в субботу, 28 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев заявил на пленарном заседании губдумы во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области за 2024 год.
"Но самое главное, что мы с вами разобрались и нашли возможности для того, чтобы пересмотреть подходы в градостроительной политике. Приняли решение о том, что полномочия будут областными для обеспечения безупречной чистоты, гигиены и качественного подхода к этому виду деятельности", — сказал глава региона.
По его словам, уже с 1 января члены регионального правительства начнут доносить до местных застройщиков новые правила работы, которые направлены на создание социальной инфраструктуры, качественного жилья, приоритета доступности в ущерб личной выгоде.
"Вот по таким принципам мы пригласим в регион всех девелоперов страны, откроем для них двери и будем ждать, что вместе с местными застройщиками, они будут строить качественное жилье, когда это позволит экономика. Но пока экономика не позволяет, мы правила так переделываем, чтобы всем было удобно: и комфортно людям покупать доступное качественное жилье, и застройщикам строить", — отметил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.