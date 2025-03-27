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Муниципалитеты Власть и политика

Новым главой департамента транспорта Самары стал спец из Москвы

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Маркин покинул пост руководителя департамента транспорта Самары. Как сообщили в мэрии, он уволился по собственному желанию. Однако чиновнику уже нашли замену.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

С 27 марта должность главы дептранса занимает Владимир Чичев. Вот, что рассказали о его биографии в городской администрации:

"Владимир Евгеньевич имеет два высших образования: в 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности "Юриспруденция", в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".

За время своей трудовой деятельности занимал руководящие должности в различных предприятиях и организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Москвы и Московской области. Работая заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области с июня 2022 г. по январь 2024 г., курировал работу общественного транспорта. До прихода на должность в администрацию Самары был директором межрайонного автотранспортного предприятия № 3 города Домодедово Московской области (филиал АО "Мострансавто")".

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